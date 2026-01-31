Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня У Міненерго повідомили про стан енергосистеми після аварії

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:16
Масштабний збій в енергетиці України — Міненерго повідомили про стан ОЕС
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

Енергосистема України зазнала масштабного технологічного збою, що призвів до аварійних відключень у низці регіонів. Наразі енергетики поступово відновлюють роботу Об'єднаної енергетичної системи та повертають світло споживачам.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України в суботу, 31 січня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

У Міненерго пояснили, що через технологічне порушення одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в ОЕС України, внаслідок чого були розвантажені блоки атомних електростанцій.

"Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання по всій країні. За прогнозами енергетиків, електропостачання має відновитися протягом найближчих годин, однак у різних регіонах строки можуть відрізнятися.

Крім того, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині вже повернули живлення для об'єктів критичної інфраструктури.

А також ексголова "Укренерго" розповів про причини масштабного збою в енергетиці.

аварія Міненерго електроенергія Україна енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
