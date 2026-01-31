Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго сообщили о состоянии энергосистемы после аварии

В Минэнерго сообщили о состоянии энергосистемы после аварии

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:16
Масштабный сбой в энергетике Украины — Минэнерго сообщили о состоянии ОЭС
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

Энергосистема Украины претерпела масштабный технологический сбой, который привел к аварийным отключениям в ряде регионов. Сейчас энергетики постепенно восстанавливают работу Объединенной энергетической системы и возвращают свет потребителям.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в субботу, 31 января.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В Минэнерго объяснили, что из-за технологического нарушения одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это повлекло каскадное отключение в ОЭС Украины, в результате чего были разгружены блоки атомных электростанций.

"Для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения по всей стране. По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов, однако в разных регионах сроки могут отличаться.

Кроме того, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на Киевщине и Днепропетровщине уже вернули питание для объектов критической инфраструктуры.

А также экс-глава "Укрэнерго" рассказал о причинах масштабного сбоя в энергетике.

авария Минэнерго электроэнергия Украина энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации