Масштабный сбой в энергетике Украины — Минэнерго сообщили о состоянии ОЭС

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

Энергосистема Украины претерпела масштабный технологический сбой, который привел к аварийным отключениям в ряде регионов. Сейчас энергетики постепенно восстанавливают работу Объединенной энергетической системы и возвращают свет потребителям.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в субботу, 31 января.

Реклама

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В Минэнерго объяснили, что из-за технологического нарушения одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это повлекло каскадное отключение в ОЭС Украины, в результате чего были разгружены блоки атомных электростанций.

"Для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения по всей стране. По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов, однако в разных регионах сроки могут отличаться.

Кроме того, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на Киевщине и Днепропетровщине уже вернули питание для объектов критической инфраструктуры.

А также экс-глава "Укрэнерго" рассказал о причинах масштабного сбоя в энергетике.