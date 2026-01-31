Видео
Главная Новости дня Экс-глава "Укрэнерго" объяснил, что произошло с энергосистемой Украины

Экс-глава "Укрэнерго" объяснил, что произошло с энергосистемой Украины

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:01
Владимир Кудрицкий объяснил, что произошла каскадная авария, а не блэкаут
Блэкаут в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 января, в энергосистеме Украины произошла каскадная системная авария, которую нельзя называть блекаутом. Она обусловлена ​​тем, что нарушения энергосистем Украины, Молдовы и Румынии тесно связаны.

Об этом Кудрицкий сообщил в Facebook в субботу, 31 января.

Причина массовых отключений

По словам Кудрицкого, это не блэкаут, как в ноябре 2022 года, а авария с отключением электроэнергии у части потребителей. Он указывает, что она может быть связана с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией, что повлияло на энергосистему Украины.

Ексглава "Укренерго" пояснив, що сталося з енергосистемою України - фото 1
Сообщение Кудрицкого в Facebook. Фото: скриншот

"Такие случаи после 2022 года случались пару раз. Причины могут быть надежно установлены только после соответствующего технического анализа, который занимает время. Похоже, шо отделаемся легким испугом", — отметил Кудрицкий.

Отдельно Кудрицкий обратил внимание на коммуникацию правительства страны по аварии. Он указал на положительную тенденцию — отказ от нарратива "замечания к оборудованию на одной из АЭС", который правительство употребляло в сообщениях в 2024 году. Сейчас подача информации, по мнению Кудрицкого, была адекватной.

Напомним, что в Украине с утра 31 января произошли глобальные перепады в электроснабжении. Следствием этого стали сбои в работе метрополитена и электро-, тепло- в водоснабжения.

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Денисом Шмыгалем по аварии системы электроэнергии Украины. Глава государства дал задание чиновникам по ликвидации последствий.

авария электроэнергия электроснабжение Укрэнерго Владимир Кудрицкий электросети
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
