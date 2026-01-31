Владимир Кудрицкий объяснил, что произошла каскадная авария, а не блэкаут

Экс-глава "Укрэнерго" объяснил, что произошло с энергосистемой Украины
Сегодня, 31 января, в энергосистеме Украины произошла каскадная системная авария, которую нельзя называть блекаутом. Она обусловлена тем, что нарушения энергосистем Украины, Молдовы и Румынии тесно связаны.
Об этом Кудрицкий сообщил в Facebook в субботу, 31 января.
Причина массовых отключений
По словам Кудрицкого, это не блэкаут, как в ноябре 2022 года, а авария с отключением электроэнергии у части потребителей. Он указывает, что она может быть связана с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией, что повлияло на энергосистему Украины.
"Такие случаи после 2022 года случались пару раз. Причины могут быть надежно установлены только после соответствующего технического анализа, который занимает время. Похоже, шо отделаемся легким испугом", — отметил Кудрицкий.
Отдельно Кудрицкий обратил внимание на коммуникацию правительства страны по аварии. Он указал на положительную тенденцию — отказ от нарратива "замечания к оборудованию на одной из АЭС", который правительство употребляло в сообщениях в 2024 году. Сейчас подача информации, по мнению Кудрицкого, была адекватной.
Напомним, что в Украине с утра 31 января произошли глобальные перепады в электроснабжении. Следствием этого стали сбои в работе метрополитена и электро-, тепло- в водоснабжения.
Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Денисом Шмыгалем по аварии системы электроэнергии Украины. Глава государства дал задание чиновникам по ликвидации последствий.
