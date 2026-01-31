Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ексголова Укренерго пояснив, що сталося з енергосистемою України

Ексголова Укренерго пояснив, що сталося з енергосистемою України

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:01
Володимир Кудрицький пояснив, що сталася каскадна аварія, а не блекаут
Блекаут у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 січня, в енергосистемі України сталася каскадна системна аварія, що не можна називати "блекаутом". Вона обумовлена тим, що порушення у енергосистемах України, Молдови та Румунії тісно повʼязані.

Про це Володимир Кудрицький повідомив у Facebook в суботу, 31 січня.

Реклама
Читайте також:

Причина масових відключень

За словами Кудрицького, це не блекаут, як у листопаді 2022 року, а аварія з відключенням електроенергії у частини споживачів. Він вказує, що вона може бути пов'язана з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою та Румунією, що вплинуло на енергосистему України.

Ексглава "Укренерго" пояснив, що сталося з енергосистемою України - фото 1
Допис Кудрицького у Facebook. Фото: скриншот

"Такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком", — зазначив Кудрицький.

Окремо Кудрицький звернув увагу на комунікацію уряду країни щодо аварії. Він вказав на позитивну тенденцію – відмову від наративу "зауваження до обладнання на одній з АЕС", який уряд вживав у повідомленнях в 2024 році. Зараз подача інформації, на думку Кудрицького, була адекватною.

Нагадаємо, що в Україні від ранку 31 січня сталися глобальні перепади в електропостачанні. Наслідком цього стали збої в роботі метрополітену та електро-, тепло- в водопостачання.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Денисом Шмигалем щодо аварії системи електроенергії України. Глава держави дав завдання урядовцям щодо ліквідації наслідків.

аварія електроенергія електропостачання Укренерго Володимир Кудрицький електромережі
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації