Володимир Кудрицький пояснив, що сталася каскадна аварія, а не блекаут

Ексголова Укренерго пояснив, що сталося з енергосистемою України
Сьогодні, 31 січня, в енергосистемі України сталася каскадна системна аварія, що не можна називати "блекаутом". Вона обумовлена тим, що порушення у енергосистемах України, Молдови та Румунії тісно повʼязані.
Про це Володимир Кудрицький повідомив у Facebook в суботу, 31 січня.
Причина масових відключень
За словами Кудрицького, це не блекаут, як у листопаді 2022 року, а аварія з відключенням електроенергії у частини споживачів. Він вказує, що вона може бути пов'язана з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою та Румунією, що вплинуло на енергосистему України.
"Такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком", — зазначив Кудрицький.
Окремо Кудрицький звернув увагу на комунікацію уряду країни щодо аварії. Він вказав на позитивну тенденцію – відмову від наративу "зауваження до обладнання на одній з АЕС", який уряд вживав у повідомленнях в 2024 році. Зараз подача інформації, на думку Кудрицького, була адекватною.
Нагадаємо, що в Україні від ранку 31 січня сталися глобальні перепади в електропостачанні. Наслідком цього стали збої в роботі метрополітену та електро-, тепло- в водопостачання.
Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Денисом Шмигалем щодо аварії системи електроенергії України. Глава держави дав завдання урядовцям щодо ліквідації наслідків.
