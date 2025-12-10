Фото й відео синів Путіна потрапили у медіа — що про них повідомляють

Кремлівський лідер Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov

У мережі з’явилися нові фото та відео, на яких нібито зафіксовані двоє синів російського президента Володимира Путіна. На кадрах – 10-річний Іван та 6-річний Володимир, яких на Заході вважають дітьми Путіна та колишньої олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої.

Про це повідомляє NY Post.

Реклама

Читайте також:

У мережу злили фото молодших синів Путіна

Відомо, що нові знімки були зроблені під час спортивного заходу, організованого саме Кабаєвою, яка у стосунках з кремлівським диктатором. Хоча ані Путін, ані вона цього ніколи публічно не визнавали, інформацію про їхню можливу сім’ю російська влада системно приховує, а державним медіа взагалі заборонено торкатися цієї теми.

6-річний Володимир, який може бути сином Путіна. Фото: NYP

10-річний Іван. Фото: NYP

Як повідомляє NYP, старший хлопчик, Іван, як і його мама, захоплюється гімнастикою. Саме він з’являється у відеоролику, який напередодні оприлюднив російський канал OSINT Bees.

На відео дитина розповідає про гімнастичні трюки, яким навчилася під час занять з олімпійськими спортсменами. Журналісти зазначають, що запис зробили у січні, тобто одразу після того, як Кабаєва провела для своїх дітей закритий майстер-клас за участі зірок академії художньої гімнастики, яку вона очолює і яка носить її ім’я.

Де Путін ховає синів від Кабаєвої

Розслідувачі вважають, що Аліна Кабаєва та її сини живуть максимально ізольовано від зовнішнього світу. Родина мешкає у добре захищеному комплексі на Валдаї, а доступ до інформації про дітей прибрали з російських державних баз.

Журналісти Роман Баданін та Михайло Рубін зазначають, що хлопчики користуються прізвищем Спиридонов на честь діда Путіна по батьковій лінії, Спиридона Путіна, який прожив з 1879 по 1965 рік.

Нагадаємо, що тема приватного життя Путіна багато років лишається закритою. Офіційно відомо, що у нього є двоє дорослих дочок. Це Марія Воронцова (40 років) та Катерина Тихонова (39 років), народжені у шлюбі з Людмилою Путіною, з якою президент РФ розлучився у 2013-му після майже тридцятирічного подружнього життя.

У медіа також неодноразово згадувалася можлива позашлюбна донька — 22-річна Єлизавета Руднова.