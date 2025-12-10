Фото й відео синів Путіна потрапили у медіа — що про них повідомляють

У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої
У мережі з’явилися нові фото та відео, на яких нібито зафіксовані двоє синів російського президента Володимира Путіна. На кадрах – 10-річний Іван та 6-річний Володимир, яких на Заході вважають дітьми Путіна та колишньої олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої.
Про це повідомляє NY Post.
У мережу злили фото молодших синів Путіна
Відомо, що нові знімки були зроблені під час спортивного заходу, організованого саме Кабаєвою, яка у стосунках з кремлівським диктатором. Хоча ані Путін, ані вона цього ніколи публічно не визнавали, інформацію про їхню можливу сім’ю російська влада системно приховує, а державним медіа взагалі заборонено торкатися цієї теми.
Як повідомляє NYP, старший хлопчик, Іван, як і його мама, захоплюється гімнастикою. Саме він з’являється у відеоролику, який напередодні оприлюднив російський канал OSINT Bees.
На відео дитина розповідає про гімнастичні трюки, яким навчилася під час занять з олімпійськими спортсменами. Журналісти зазначають, що запис зробили у січні, тобто одразу після того, як Кабаєва провела для своїх дітей закритий майстер-клас за участі зірок академії художньої гімнастики, яку вона очолює і яка носить її ім’я.
Де Путін ховає синів від Кабаєвої
Розслідувачі вважають, що Аліна Кабаєва та її сини живуть максимально ізольовано від зовнішнього світу. Родина мешкає у добре захищеному комплексі на Валдаї, а доступ до інформації про дітей прибрали з російських державних баз.
Журналісти Роман Баданін та Михайло Рубін зазначають, що хлопчики користуються прізвищем Спиридонов на честь діда Путіна по батьковій лінії, Спиридона Путіна, який прожив з 1879 по 1965 рік.
Нагадаємо, що тема приватного життя Путіна багато років лишається закритою. Офіційно відомо, що у нього є двоє дорослих дочок. Це Марія Воронцова (40 років) та Катерина Тихонова (39 років), народжені у шлюбі з Людмилою Путіною, з якою президент РФ розлучився у 2013-му після майже тридцятирічного подружнього життя.
У медіа також неодноразово згадувалася можлива позашлюбна донька — 22-річна Єлизавета Руднова.
Читайте Новини.LIVE!