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Параноя Путіна — як російський диктатор ховає особисте життя та сім'ю від ЗМІ

2 жовтня 2024 09:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Як Володимир Путін ховає особисте життя від росіян — дослідження
Російський президент Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Анастасія Постоєнко - Редактор

Путін панічно боїться витоку інформації про своє особисте життя. Він змушує гостей перед зустріччю з ним пройти жорстку перевірку та навіть відсидіти карантин, а деякі російські ЗМІ вже відчули на собі всі наслідки від спроби відхилити завісу життя російського диктатора.

Про це йдеться у статті The Atlantic.

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Автор звіту Центру "Досьє" Ілля Рождєствєнський заявив, що Володимир Путін подекуди використовує божевільні схеми, щоб приховати своє особисте та сімейне життя. 

До прикладу, гості перед зустріччю з Путіним мають відсидіти карантин, який деколи триває тижнями. Діти Путіна пересуваються палацом не пішки, а автомобілями, щоб їх ніхто не помітив. Попри це, якість роботи служби безпеки Путіна досі недолуга. Ілля Рождєствєнський розповів, що люди можуть проникнути в резиденцію російського президента з мобільними телефонами, та заявив, що йому та його команді вдалося підтвердити деякі фото синів Путіна, які були опубліковані в соціальних мережах. Їх зазнімкували власні співробітники Путіна та гості. 

Путін боїться долі Сталіна

Аналітики вважають, що Путін став одержимим конфіденційністю тому, що боїться повторити долю диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Мовляв, росіяни знали про нього забагато і собі він такої долі не хоче. 

Так само у приклад ставлять й Михайла Горбачова, чиє особисте життя, навпаки, викликало захват у радянського суспільства, зокрема його дружина — Раїса Горбачова. Путін натомість не хоче, щоб його обраниця Аліна Кабаєва була у центрі уваги. Всі ЗМІ, які намагалися хоча б якось порушити тему стосунків між президентом та гімнасткою, мали потім серйозні проблеми.

Путін з Кабаєвою
Володимир Путін і Аліна Кабаєва. Фото: росЗМІ

"Плітки про Кабаєву спалахнули в 2008 році, коли газета "Московський кореспондент", яка тільки відкрилася, опублікувала статтю про те, що Путін готується одружитися з нею (Аліною Кабаєвою. — Ред.) в царському палаці в Санкт-Петербурзі. Путін спростував доповідь, засуджуючи її авторів та їхні "еротичні фантазії". Невдовзі газета закрилася, що стало сигналом для російських журналістів, що особисте життя Путіна заборонено", — зауважили в статті. 

Нагадаємо, тим часом Володимир Путін розширив  умови використання Росією ядерної зброї. Також він наказав звільнити від ЗСУ Курську область та зазначив дату до котрої війська РФ мають це зробити. 

володимир путін карантин Йосип Сталін Кремль Росія

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10:48 Біль і гордість — загиблий боєць з Одещини став Героєм України

10:47 В Україні стрімко подорожчала популярна літня ягода — нові ціни

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