Российский президент Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Путин панически боится утечки информации о своей личной жизни. Он заставляет гостей перед встречей с ним пройти жесткую проверку и отсидеть карантин, а некоторые российские СМИ уже ощутили на себе все последствия от попытки приоткрыть занавес жизни российского диктатора.

Об этом говорится в статье The Atlantic.

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Автор отчета Центра "Досье" Илья Рождественский заявил, что Владимир Путин кое-где использует безумные схемы, чтобы скрыть свою личную и семейную жизнь.

К примеру гости перед встречей с Путиным должны отсидеть карантин, который продолжается неделями. Дети Путина передвигаются по дворцу не пешком, а автомобилями, чтобы их никто не заметил. Несмотря на это, качество работы службы безопасности Путина до сих пор бестолковое. Илья Рождественский рассказал, что люди могут проникнуть в резиденцию российского президента с мобильными телефонами и заявил, что ему и его команде удалось подтвердить некоторые фото сыновей Путина, опубликованных в социальных сетях. Их сняли собственные сотрудники Путина и гости.

Путин боится судьбы Сталина

Аналитики считают, что Путин стал одержим конфиденциальностью потому, что боится повторить судьбу диктатора СССР Иосифа Сталина, мол, россияне знали о нем слишком много и себе он такой судьбы не хочет.

Также в пример ставят и Михаила Горбачева, чья личная жизнь наоборот вызвала восторг у советского общества, в частности, его жена — Раиса Горбачева. Путин не хочет, чтобы его избранница Алина Кабаева была в центре внимания. Все СМИ, которые пытались как-то поднять тему отношений между президентом и гимнасткой, имели потом серьезные проблемы.

Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: росСМИ

"Сплетни о Кабаевой вспыхнули в 2008 году, когда недавно открывшаяся газета "Московский корреспондент" опубликовала статью, что Путин готовится жениться на ней (Алине Кабаевой. — Ред.) в царском дворце в Санкт-Петербурге. Путин опроверг доклад, осуждая его авторов и их "эротические фантазии". Вскоре газета закрылась, что стало сигналом для российских журналистов, что личная жизнь Путина запрещена", — отметили в статье.

Напомним, в это время Владимир Путин расширил условия использования Россией ядерного оружия. Также он приказал освободить от ВСУ Курскую область и указал дату, в которую войска РФ должны это сделать.