Україна
Головна Новини дня У Парижі помітили доньку Путіна — її коментар журналісту

У Парижі помітили доньку Путіна — її коментар журналісту

Дата публікації: 3 грудня 2025 21:37
Український журналіст зустрів доньку Путіна Лізу у Парижі
Донька Путіна Ліза. Фото: ТСН

У Парижі помітили дівчину, яку вважають донькою російського диктатора Володимира Путіна — Лізу. Українському журналісту вдалося поспілкуватися з нею та поставити декілька питань щодо вчинків та політики її батька.

Відповідний коментар у доньки Путіна взяв журналіст ТСН Дмитро Святненко.

Український журналіст взяв коментар у доньки Путіна в Парижі

Раніше стало відомо, що в Парижі проживає донька однієї з найбагатших жінок Росії Світлани Кривоногих та російського диктатора Володимира Путіна, на ім'я Ліза, яку називають Луїзою.

Дівчина дуже схожа на очільника Кремля. Як відомо, вона працює в одній із картинних галерей у Парижі.

Журналістові ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з донькою Путіна та поставити їй кілька запитань.

У середу, 3 грудня, відбувалося відкриття чергової виставки, на якій була присутня Луїза. Через запітнілі шибки галереї її спершу важко було розгледіти. Однак згодом у вікні з’явилося обличчя, дуже схоже на Володимира Путіна. 

Близько 11 години вечора п’ятеро працівників галереї вийшли на вулицю. Ліза виходила однією з останніх.

Коли з’явився журналіст ТСН, її оточення, здається, злякалося. Журналіст привітався, сказав, що він з України й має кілька запитань до Лізи. 

Під час розмови, яка відбувалася на ходу, донька Путіна одразу заявила, що не давала дозволу на знімання.

Своєю чергою, журналіст нагадав Луїзі про ситуацію в Києві, де в той момент не було світла і лунала повітряна тривога, наголосивши, що українці також не давали згоди на російські удари. Після цього між кореспондентом і донькою Путіна відбулася коротка розмова.

"Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це", — сказав журналіст.

Далі відбувся наступний діалог:

— Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?

— А я тут при чому?

— Ви його підтримуєте?

— А я тут при чому?

— Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити й сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ".

— Ну, звісно.

— Ну, спробуйте.

— Ну, звісно.

Нещодавно у ЗМІ вперше з'явилися фото та імена синів російського диктатора Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої.

Раніше ми розповідали, як Путін приховує життя своїх дітей — вони живуть в ізоляції.

володимир путін журналісти Париж донька війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
