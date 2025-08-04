Луїза Розова. Фото з соцмереж Розової

Луїза Розова, яку вважають дочкою російського диктатора Володимира Путіна, розкритикувала очільника Кремля. Її мати була, ймовірно, коханкою Путіна і після народження дівчинки раптово розбагатіла.

Про це пише Bild Russian.

Реклама

Читайте також:

Луїза Розова — що відомо про невизнану доньку Путіна

Народилася дівчина 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. Проте живучи в Європі, дівчина використовує ім'я Луїза Розова.

Вона закінчила художню академію в Парижі та організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливу спорідненість із Путіним безпосередньо. Також відомо, що у її свідоцтві про народження пустує графа "батько", але зазначено по батькові "Володимирівна".

Більше того, дівчина ніколи не показувала своє обличчя в соцмережах повністю. А тепер вперше виклала відкриті селфі.

"Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала мою", — написала вона в одному з дописів.

Розова повідомила, що після лютого 2022 року вона залишила Росію, обірвала усі соціальні зв’язки і тепер живе у "золотій клітці".

Тепер у паризькій еміграції Луїза Розова намагається змінити свій імідж. У Instagram вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти: "Лляна сорочка без логотипу може передати більше правди, аніж дизайнерська шовкова сукня".

Діти Путіна

Від шлюбу з першою дружиною Людмилою в Президента РФ є дві вже дорослі доньки: Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Торік розслідувачі з'ясували, що в Путіна та Кабаєвої, ймовірно, є двоє спільних дітей: Іван та Володимир. Діти ізольовано мешкають на Валдаї.

Нагадаємо, нещодавно Буданов спрогнозував майбутнє Росії після смерті Путіна.

Тим часом Володимир Путін готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.