Дочь Путина раскритиковала главу Кремля дочь Путина

Луиза Розова. Фото из соцсетей Розовой

Луиза Розова, которую считают дочерью российского диктатора Владимира Путина, раскритиковала главу Кремля. Ее мать была, вероятно, любовницей Путина и после рождения девочки внезапно разбогатела.

Об этом пишет Bild Russian.

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Родилась девушка 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. Однако живя в Европе, девушка использует имя Луиза Розова.

Она закончила художественную академию в Париже и организовывала антивоенные выставки, но никогда не комментировала войну в Украине и возможное родство с Путиным непосредственно. Также известно, что в ее свидетельстве о рождении пустует графа "отец", но указано отчество "Владимировна".

Более того, девушка никогда не показывала свое лицо в соцсетях полностью. А теперь впервые выложила открытые селфи.

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою", — написала она в одном из сообщений.

Розова сообщила, что после февраля 2022 года она покинула Россию, оборвала все социальные связи и теперь живет в "золотой клетке".

Теперь в парижской эмиграции Луиза Розова пытается изменить свой имидж. В Instagram она осуждает войну в Украине и критикует культ брендов, присущий детям элиты: "Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье".

Дети Путина

От брака с первой женой Людмилой у Президента РФ есть две уже взрослые дочери: Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. В прошлом году расследователи выяснили, что у Путина и Кабаевой, вероятно, есть двое общих детей: Иван и Владимир. Дети изолированно живут на Валдае.

Напомним, недавно Буданов спрогнозировал будущее России после смерти Путина.

Тем временем Владимир Путин готовится к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.