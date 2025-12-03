Украинский журналист встретил дочь Путина Лизу в Париже

Дочь Путина Лиза. Фото: ТСН

В Париже заметили девушку, которую считают дочерью российского диктатора Владимира Путина — Лизу. Украинскому журналисту удалось пообщаться с ней и задать несколько вопросов относительно поступков и политики ее отца.

Соответствующий комментарий у дочери Путина взял журналист ТСН Дмитрий Святненко.

Ранее стало известно, что в Париже проживает дочь одной из самых богатых женщин России Светланы Кривоногих и российского диктатора Владимира Путина, по имени Лиза, которую называют Луизой.

Девушка очень похожа на главу Кремля. Как известно, она работает в одной из картинных галерей в Париже.

Журналисту ТСН Дмитрию Святненко удалось встретиться с дочерью Путина и задать ей несколько вопросов.

В среду, 3 декабря, проходило открытие очередной выставки, на которой присутствовала Луиза. Из-за запотевших стекол галереи ее сначала трудно было разглядеть. Однако впоследствии в окне появилось лицо, очень похожее на Владимира Путина.

Около 11 часов вечера пятеро работников галереи вышли на улицу. Лиза выходила одной из последних.

Когда появился журналист ТСН, ее окружение, кажется, испугалось. Журналист поздоровался, сказал, что он из Украины и имеет несколько вопросов к Лизе.

Во время разговора, который происходил на ходу, дочь Путина сразу заявила, что не давала разрешения на съемку.

В свою очередь, журналист напомнил Луизе о ситуации в Киеве, где в тот момент не было света и звучала воздушная тревога, подчеркнув, что украинцы также не давали согласия на российские удары. После этого между корреспондентом и дочерью Путина состоялся короткий разговор.

"Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды раздается воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения на это", — сказал журналист.

Далее состоялся следующий диалог:

— Как вы относитесь к политике своего отца? Вы его поддерживаете?

— А я здесь при чем?

— Вы его поддерживаете?

— А я здесь при чем?

— Ну, это ваш отец. Вы, как минимум, можете сейчас ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев".

— Ну, конечно.

— Ну, попробуйте.

— Ну, конечно.

