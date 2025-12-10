Видео
В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 14:31
Фото и видео сыновей Путина попали в медиа — что о них сообщают
Кремлевский лидер Владимир Путин. Фото: Sputnik/Александр Казаков

В сети появились новые фото и видео, на которых якобы зафиксированы двое сыновей российского президента Владимира Путина. На кадрах - 10-летний Иван и 6-летний Владимир, которых на Западе считают детьми Путина и бывшей олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Об этом сообщает NY Post.

Известно, что новые снимки были сделаны во время спортивного мероприятия, организованного именно Кабаевой, которая в отношениях с кремлевским диктатором. Хотя ни Путин, ни она этого никогда публично не признавали, информацию об их возможной семье российские власти системно скрывают, а государственным медиа вообще запрещено касаться этой темы.

Діти Путіна
6-летний Владимир, который может быть сыном Путина. Фото: NYP
Діти Путіна фото
10-летний Иван. Фото: NYP

Как сообщает NYP, старший мальчик, Иван, как и его мама, увлекается гимнастикой. Именно он появляется в видеоролике, который накануне обнародовал российский канал OSINT Bees.

На видео ребенок рассказывает о гимнастических трюках, которым научился во время занятий с олимпийскими спортсменами. Журналисты отмечают, что запись сделали в январе, то есть сразу после того, как Кабаева провела для своих детей закрытый мастер-класс с участием звезд академии художественной гимнастики, которую она возглавляет и которая носит ее имя.

Где Путин прячет сыновей от Кабаевой

Расследователи считают, что Алина Кабаева и ее сыновья живут максимально изолированно от внешнего мира. Семья живет в хорошо защищенном комплексе на Валдае, а доступ к информации о детях убрали из российских государственных баз.

Журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин отмечают, что мальчики пользуются фамилией Спиридонов в честь деда Путина по отцовской линии, Спиридона Путина, который прожил с 1879 по 1965 год.

Напомним, что тема частной жизни Путина много лет остается закрытой. Официально известно, что у него есть две взрослые дочери. Это Мария Воронцова (40 лет) и Екатерина Тихонова (39 лет), рожденные в браке с Людмилой Путиной, с которой президент РФ развелся в 2013-м после почти тридцатилетней супружеской жизни.

В медиа также неоднократно упоминалась возможная внебрачная дочь — 22-летняя Елизавета Руднова.

владимир путин дети Алина Кабаева Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
