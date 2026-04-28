Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МАГАТЕ заявили, що ризик ядерної війни зріс до критичного рівня

У МАГАТЕ заявили, що ризик ядерної війни зріс до критичного рівня

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 17:56
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Фото: Reuters

Наразі ризик ядерної катастрофи у світі значно зріс. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, востаннє така напруга спостерігалася ще за часів Холодної війни.

Про це Рафаель Гроссі написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Ядерна напруга у світі зростає

За словами Гроссі, країнам варто дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він зауважив, що зараз ризики, пов'язані з ядерною катастрофою, зросли в рази. 

"Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів кульмінації Холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні рамки, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сьогоднішній ядерній сфері ми стикаємося з крихким протистоянням, з більшою кількістю акторів, більшими ризиками та меншою ясністю", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Ядерні ризики у світі зросли найбільше з часів Холодної війни
Повідомлення Гроссі. Фото: скриншот

Він наголосив, що в інтересах світу запобігти ядерній катастрофі. Зараз саме Договір про нерозповсюдження, за словами Гроссі, є найбільш потужним інструментом.

Читайте також:

"У центрі цих зусиль — режим гарантій, який забезпечує, щоб ядерний матеріал не відводився від мирного до військового використання через надійну, справедливу та неупереджену систему верифікації", — зазначив Гроссі.

При цьому він зауважив, що ядерна наука і технології мають велику перевагу для людства та повинні поширюватися ширше. Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що Договір про нерозповсюдження повинен діяти не попри сьогоднішні проблеми, а саме через них.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив про неочікуваний прорив у відносинах з Іраном. За його словами, країна погодилася повністю відмовитися від ядерного статусу та передати свої радіоактивні запаси Америці.

Водночас Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що без нагляду МАГАТЕ ядерна угода США й Ірану може стати просто ілюзією. Такі домовленості не зможуть гарантувати світу безпеку.

Рафаель Гроссі ядерна небезпека ядерна війна
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації