У МАГАТЕ заявили, що ризик ядерної війни зріс до критичного рівня

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Фото: Reuters

Наразі ризик ядерної катастрофи у світі значно зріс. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, востаннє така напруга спостерігалася ще за часів Холодної війни.

Про це Рафаель Гроссі написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Ядерна напруга у світі зростає

За словами Гроссі, країнам варто дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він зауважив, що зараз ризики, пов'язані з ядерною катастрофою, зросли в рази.

"Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів кульмінації Холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні рамки, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сьогоднішній ядерній сфері ми стикаємося з крихким протистоянням, з більшою кількістю акторів, більшими ризиками та меншою ясністю", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Повідомлення Гроссі. Фото: скриншот

Він наголосив, що в інтересах світу запобігти ядерній катастрофі. Зараз саме Договір про нерозповсюдження, за словами Гроссі, є найбільш потужним інструментом.

"У центрі цих зусиль — режим гарантій, який забезпечує, щоб ядерний матеріал не відводився від мирного до військового використання через надійну, справедливу та неупереджену систему верифікації", — зазначив Гроссі.

При цьому він зауважив, що ядерна наука і технології мають велику перевагу для людства та повинні поширюватися ширше. Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що Договір про нерозповсюдження повинен діяти не попри сьогоднішні проблеми, а саме через них.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив про неочікуваний прорив у відносинах з Іраном. За його словами, країна погодилася повністю відмовитися від ядерного статусу та передати свої радіоактивні запаси Америці.

Водночас Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що без нагляду МАГАТЕ ядерна угода США й Ірану може стати просто ілюзією. Такі домовленості не зможуть гарантувати світу безпеку.