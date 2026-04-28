В МАГАТЭ заявили, что риск ядерной войны вырос до критического уровня

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Сейчас риск ядерной катастрофы в мире значительно вырос. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, последний раз такое напряжение наблюдалось еще во времена Холодной войны.

Об этом Рафаэль Гросси написал в соцсети X.

Ядерное напряжение в мире растет

По словам Гросси, странам следует придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия. Он отметил, что сейчас риски, связанные с ядерной катастрофой, выросли в разы.

"Это очень особый момент. Риск ядерной катастрофы вырос до уровня, невиданного со времен кульминации Холодной войны. Война вернулась в Европу и Ближний Восток, а многосторонние рамки, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с хрупким противостоянием, с большим количеством акторов, большими рисками и меньшей ясностью", — отметил гендиректор МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что в интересах мира предотвратить ядерную катастрофу. Сейчас именно Договор о нераспространении, по словам Гросси, является наиболее мощным инструментом.

Читайте также:

"В центре этих усилий — режим гарантий, который обеспечивает, чтобы ядерный материал не отводился от мирного к военному использованию через надежную, справедливую и беспристрастную систему верификации", — отметил Гросси.

При этом он отметил, что ядерная наука и технологии имеют большое преимущество для человечества и должны распространяться шире. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что Договор о нераспространении должен действовать не несмотря на сегодняшние проблемы, а именно из-за них.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил о неожиданном прорыве в отношениях с Ираном. По его словам, страна согласилась полностью отказаться от ядерного статуса и передать свои радиоактивные запасы Америке.

В то же время Рафаэль Мариано Гросси отметил, что без надзора МАГАТЭ ядерное соглашение США и Ирана может стать просто иллюзией. Такие договоренности не смогут гарантировать миру безопасность.