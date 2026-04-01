У Луцьку пролунали вибухи: місто під атакою дронів
Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, зранку 1 квітня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Луцьк".
"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 06:17.
За 20 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Тернопільській області зафіксовано ворожі дрони, які рухалися на Рівненську область і тримали вектор на Луцьк Волинської області.
Вже о 06:30 військові знову поінформували, що на Луцьк з півдня летять дрони.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Хмельницький. Внаслідок обстрілу на одному з підприємств виникла пожежа, а у житлових будинках пошкоджені вікна.
Також ми писали, що 31 березня росіяни атакували дронами Запорізьку область. У двох районах були пошкоджені будівлі та постраждали люди.
