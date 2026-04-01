Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Луцьку пролунали вибухи: місто під атакою дронів

У Луцьку пролунали вибухи: місто під атакою дронів

Ua ru
Дата публікації: 1 квітня 2026 06:29
Вибухи у місті. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, зранку 1 квітня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Луцьк".

Звуки вибухів у Луцьку 1 квітня

"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 06:17.

За 20 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Тернопільській області зафіксовано ворожі дрони, які рухалися на Рівненську область і тримали вектор на Луцьк Волинської області.

Вже о 06:30 військові знову поінформували, що на Луцьк з півдня летять дрони.

Станом на 06:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Луцьк під ударом дронів 1 квітня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Хмельницький. Внаслідок обстрілу на одному з підприємств виникла пожежа, а у житлових будинках пошкоджені вікна.

Також ми писали, що 31 березня росіяни атакували дронами Запорізьку область. У двох районах були пошкоджені будівлі та постраждали люди.

війна обстріли Луцьк
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації