У Луцьку пролунали вибухи: місто під атакою дронів

Вибухи у місті. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, зранку 1 квітня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Луцьк".

Звуки вибухів у Луцьку 1 квітня

"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 06:17.

За 20 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у Тернопільській області зафіксовано ворожі дрони, які рухалися на Рівненську область і тримали вектор на Луцьк Волинської області.

Вже о 06:30 військові знову поінформували, що на Луцьк з півдня летять дрони.

Читайте також:

Де оголосили тривогу

Станом на 06:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Хмельницький. Внаслідок обстрілу на одному з підприємств виникла пожежа, а у житлових будинках пошкоджені вікна.

Також ми писали, що 31 березня росіяни атакували дронами Запорізьку область. У двох районах були пошкоджені будівлі та постраждали люди.