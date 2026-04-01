Росіяни атакували Хмельницький: на одному з підприємств пожежа
Російські окупанти в ніч на 1 квітня атакували місто Хмельницький дронами. Внаслідок атаки виникла пожежа на місцевому підприємстві.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Перші наслідки обстрілу Хмельницького в ніч проти 1 квітня
"Під час сигналу "Повітряна тривога" в області працювали сили ППО. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств в обласному центрі. Наразі її локалізовують підрозділи ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Тюрін додав, що інформації про загиблих та травмованих не було.
Зауважимо, що приблизно о 01:20 Повітряні сили ЗСУ попереджали, щонайменше один російський дрон летить на місто.
Оновлено о 02:50
Мер Олександр Симчишин у Telegram написав, що окрім пожежу на підприємстві, у місті зафіксовано пошкодження вікон в житлових будинках.
Нагадаємо, що ввечері 28 березня у Хмельницькій області пролунали гучні вибухи. Росіяни в той момент запустили гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
Також ми писали, що ворог атакував Хмельницькому область в ніч проти 29 березня. Через це у регіоні фіксувалися перебої зі світлом.
