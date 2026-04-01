Росіяни атакували Хмельницький: на одному з підприємств пожежа

Росіяни атакували Хмельницький: на одному з підприємств пожежа

Дата публікації: 1 квітня 2026 02:39
Росіяни атакували Хмельницький: на одному з підприємств пожежа
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти в ніч на 1 квітня атакували місто Хмельницький дронами. Внаслідок атаки виникла пожежа на місцевому підприємстві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Перші наслідки обстрілу Хмельницького в ніч проти 1 квітня

"Під час сигналу "Повітряна тривога" в області працювали сили ППО. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств в обласному центрі. Наразі її локалізовують підрозділи ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Тюрін додав, що інформації про загиблих та травмованих не було.

Зауважимо, що приблизно о 01:20 Повітряні сили ЗСУ попереджали, щонайменше один російський дрон летить на місто.

Читайте також:

Оновлено о 02:50

Мер Олександр Симчишин у Telegram написав, що окрім пожежу на підприємстві, у місті зафіксовано пошкодження вікон в житлових будинках.

Нагадаємо, що ввечері 28 березня у Хмельницькій області пролунали гучні вибухи. Росіяни в той момент запустили гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Також ми писали, що ворог атакував Хмельницькому область в ніч проти 29 березня. Через це у регіоні фіксувалися перебої зі світлом.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

