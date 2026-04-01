Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар: на одном из предприятий пожар

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали город Хмельницкий дронами. В результате атаки возник пожар на местном предприятии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Первые последствия обстрела Хмельницкого в ночь на 1 апреля

"Во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО. В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС", — говорится в сообщении.

Тюрин добавил, что информации о погибших и травмированных не было.

Заметим, что примерно в 01:20 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что по меньшей мере один российский дрон летит на город.

Читайте также:

Обновлено в 02:50

Мэр Александр Симчишин написал в Telegram, что помимо пожара на предприятии в городе зафиксированы повреждения окон в жилых домах.

Напомним, что вечером 28 марта в Хмельницкой области прогремели громкие взрывы. Россияне в тот момент запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Также мы писали, что враг атаковал Хмельницком область в ночь на 29 марта. Из-за этого в регионе фиксировались перебои со светом.