Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар: на одном из предприятий пожар

Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар
Российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали город Хмельницкий дронами. В результате атаки возник пожар на местном предприятии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
Первые последствия обстрела Хмельницкого в ночь на 1 апреля
"Во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО. В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС", — говорится в сообщении.
Тюрин добавил, что информации о погибших и травмированных не было.
Заметим, что примерно в 01:20 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что по меньшей мере один российский дрон летит на город.
Обновлено в 02:50
Мэр Александр Симчишин написал в Telegram, что помимо пожара на предприятии в городе зафиксированы повреждения окон в жилых домах.
Напомним, что вечером 28 марта в Хмельницкой области прогремели громкие взрывы. Россияне в тот момент запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.
Также мы писали, что враг атаковал Хмельницком область в ночь на 29 марта. Из-за этого в регионе фиксировались перебои со светом.
