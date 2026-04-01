Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар: на одном из предприятий пожар

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар

Россияне атаковали Хмельницкий: на одном из предприятий пожар

Ua ru
Дата публикации 1 апреля 2026 02:39
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали город Хмельницкий дронами. В результате атаки возник пожар на местном предприятии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Первые последствия обстрела Хмельницкого в ночь на 1 апреля

"Во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО. В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС", — говорится в сообщении.

Тюрин добавил, что информации о погибших и травмированных не было.

Заметим, что примерно в 01:20 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что по меньшей мере один российский дрон летит на город.

Читайте также:

Обновлено в 02:50

Мэр Александр Симчишин написал в Telegram, что помимо пожара на предприятии в городе зафиксированы повреждения окон в жилых домах.

Напомним, что вечером 28 марта в Хмельницкой области прогремели громкие взрывы. Россияне в тот момент запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Также мы писали, что враг атаковал Хмельницком область в ночь на 29 марта. Из-за этого в регионе фиксировались перебои со светом.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации