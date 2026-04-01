В Луцке прогремели взрывы: город под атакой дронов
Ua ru
Дата публикации 1 апреля 2026 06:29
Срочная новость
Взрывы в Луцке прогремели прямо сейчас, утром 1 апреля. Россияне пытаются атаковать город дронами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Луцьк".
Звуки взрывов в Луцке 1 апреля
"В Луцке были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 06:17.
За 20 минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Тернопольской области зафиксированы вражеские дроны, которые двигались на Ровенскую область и держали вектор на Луцк Волынской области.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама