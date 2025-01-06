Вибачення Лукашенка перед Зеленським — у Білорусі відреагували

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко Фото: росЗМІ

Прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що інформація про його вибачення перед Президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності. Йдеться про телефонні переговори сторін ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Ейсмонт заявила у коментарі для російських ЗМІ у понеділок, 6 січня.

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"Жодних вибачень не було, адже нам нема за що вибачатися", — сказала вона.

Ейсмонт пояснила, що телефонна розмова між Лукашенком і Зеленським у перші дні війни відбулася лише через емоційну реакцію сина білоруського диктатора — Миколи Лукашенка, який мав у своєму телефоні особистий номер президента України.

Під час цієї розмови Лукашенко нібито звинуватив Зеленського в тому, що "конфлікт" із Росією спровокувала його політика, та закликав українського президента сісти за стіл перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Йшлося і про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму.

Президент України також різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про те, коли Україна просила допомоги.