Извинения Лукашенко перед Зеленским — в Беларуси отреагировали

Белорусский диктатор Александр Лукашенко Фото: росСМИ

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что информация о его извинениях перед Президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности. Речь идет о телефонных переговорах сторон еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом Эйсмонт заявила в комментарии для российских СМИ в понедельник, 6 января.

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"Никаких извинений не было, ведь нам не за что извиняться", — сказала она.

Эйсмонт объяснила, что телефонный разговор между Лукашенко и Зеленским в первые дни войны состоялся лишь из-за эмоциональной реакции сына белорусского диктатора — Николая Лукашенко, который имел в своем телефоне личный номер президента Украины.

В ходе этого разговора Лукашенко якобы обвинил Зеленского в том, что "конфликт" с Россией спровоцировала его политика, и призвал украинского президента сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Президент Украины также резко высказался о действиях партнеров перед началом полномасштабного вторжения России. Речь идет о том, когда Украина просила помощи.