Володимир Зеленський заявив, що Лукашенко перед ним вибачався та пропонував для сатисфакції вдарити по Мозирському НПЗ

Володимир Зеленський на інтерв'ю з Лексом Фрідманом. Фото: Офіс президента

Буквально через декілька діб після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну президент Володимир Зеленський зв'язався з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком. Той всіма силами намагався зняти із себе відповідальність за удари ракет з його території та наступу росіян з боку РБ.

Про це в інтерв'ю відомому американському блогеру Лексу Фрідману заявив Володимир Зеленський, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами президента України, диктатор Білорусі звалив всю провину особисто на Путіна. А ще запропонував як сатисфакцію за свій вчинок вдарити по Мозирському НПЗ.

"Я говорив з Лукашенком телефоном і він вибачався. І він казав, що нічого не контролював і це було рішення Путіна. Говорив, що просив Путіна не воювати. Я йому сказав, що вважаю його таким самим убивцею. Тоді Лукашенко запропонував у відповідь вдарити по Мозирському НПЗ в Білорусі, бо "ти ж знаєш, як багато він для мене значить"", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що Україна бореться з корупцією та намагається покарати тих, хто цим займається. Він наголосив, що зараз у в'язниці сидить один із найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський.

Президент України також різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про те, коли Україна просила допомоги.