Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко перед ним извинялся и предлагал для сатисфакции ударить по Мозырскому НПЗ

Владимир Зеленский на интервью с Лексом Фридманом. Фото: Офис президента

Буквально через несколько суток после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину президент Владимир Зеленский связался с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Тот всеми силами пытался снять с себя ответственность за удары ракет с его территории и наступления россиян со стороны РБ.

Об этом в интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману заявил Владимир Зеленский, сообщают Новини.LIVE.

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По словам президента Украины, диктатор Беларуси свалил всю вину лично на Путина. А еще предложил в качестве сатисфакции за свой поступок ударить по Мозырскому НПЗ.

"Я говорил с Лукашенко по телефону и он извинялся. И он говорил, что ничего не контролировал и это было решение Путина. Говорил, что просил Путина не воевать. Я ему сказал, что считаю его таким же убийцей. Тогда Лукашенко предложил в ответ ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, потому что "ты же знаешь, как много он для меня значит"", — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что Украина борется с коррупцией и пытается наказать тех, кто этим занимается. Он отметил, что сейчас в тюрьме сидит один из самых влиятельных олигархов Игорь Коломойский.

Президент Украины также резко высказался о действиях партнеров перед началом полномасштабного вторжения России. Речь идет о том, когда Украина просила помощи.