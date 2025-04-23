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У Лондоні почалися переговори щодо України на рівні радників

23 квітня 2025 15:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори у Лондоні щодо України 23 квітня — зустріч проходить на рівні радників
Лондон. Ілюстративне фото: lonelyplanet.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 23 квітня, в Лондоні розпочалися переговори щодо України. Зустріч проходить на рівні радників з питань національної безпеки.

Про це повідомляє SkyNews.

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Переговори у Лондоні

Переговори щодо України у Лондоні проходять за участі радників з національної безпеки Великої Британії, США, Франції, Німеччини та офіційних представників України.

Американську делегацію очолює спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Паралельно відбуваються двосторонні переговори між міністрами закордонних справ та оборони України і Великої Британії.

Окрему зустріч проведуть також глава британського Міноборони Джон Гілі та Кіт Келлог. Ключові теми обговорень — мирне врегулювання та гарантії безпеки для України.

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