Переговори у Лондоні щодо України 23 квітня — зустріч проходить на рівні радників

Лондон. Ілюстративне фото: lonelyplanet.com

У середу, 23 квітня, в Лондоні розпочалися переговори щодо України. Зустріч проходить на рівні радників з питань національної безпеки.

Про це повідомляє SkyNews.

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Переговори у Лондоні

Переговори щодо України у Лондоні проходять за участі радників з національної безпеки Великої Британії, США, Франції, Німеччини та офіційних представників України.

Американську делегацію очолює спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Паралельно відбуваються двосторонні переговори між міністрами закордонних справ та оборони України і Великої Британії.

Окрему зустріч проведуть також глава британського Міноборони Джон Гілі та Кіт Келлог. Ключові теми обговорень — мирне врегулювання та гарантії безпеки для України.

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