Переговоры в Лондоне по Украине 23 апреля — встреча проходит на уровне советников

В Лондоне начались переговоры по Украине на уровне советников
В среду, 23 апреля, в Лондоне начались переговоры по Украине. Встреча проходит на уровне советников по вопросам национальной безопасности.
Об этом сообщает SkyNews.
Переговоры в Лондоне
Переговоры по Украине в Лондоне проходят при участии советников по национальной безопасности Великобритании, США, Франции, Германии и официальных представителей Украины.
Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
Параллельно проходят двусторонние переговоры между министрами иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.
Отдельную встречу проведут также глава британского Минобороны Джон Гили и Кит Келлог. Ключевые темы обсуждений — мирное урегулирование и гарантии безопасности для Украины.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина на переговорах в Лондоне не согласится на соглашения, которые усиливают позиции России и позволяют ей перегруппировать силы для новых атак.
Следует отметить, что запланированную встречу министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины о прекращении огня в Украине отменили. Вместо нее проведут неофициальные консультации между сторонами.
Читайте Новини.LIVE!