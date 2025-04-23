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В Лондоне начались переговоры по Украине на уровне советников

23 апреля 2025 15:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры в Лондоне по Украине 23 апреля — встреча проходит на уровне советников
Лондон. Иллюстративное фото: lonelyplanet.com
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 23 апреля, в Лондоне начались переговоры по Украине. Встреча проходит на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает SkyNews.

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Переговоры в Лондоне

Переговоры по Украине в Лондоне проходят при участии советников по национальной безопасности Великобритании, США, Франции, Германии и официальных представителей Украины.

Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Параллельно проходят двусторонние переговоры между министрами иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Отдельную встречу проведут также глава британского Минобороны Джон Гили и Кит Келлог. Ключевые темы обсуждений — мирное урегулирование и гарантии безопасности для Украины.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина на переговорах в Лондоне не согласится на соглашения, которые усиливают позиции России и позволяют ей перегруппировать силы для новых атак.

Следует отметить, что запланированную встречу министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины о прекращении огня в Украине отменили. Вместо нее проведут неофициальные консультации между сторонами.

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