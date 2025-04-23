Переговори з Росією — Свириденко каже, що Україна готова, але є умови

Перша віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: Мінекономіки

Україна не погодиться на угоди, які посилюють позиції Росії та дозволяють їй перегрупувати сили для нових атак. Київ готовий вести переговори, але не здаватися.

Про це заявила перша віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в соцмережі Х у середу, 23 квітня, перед початком переговорів у Лондоні.

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Позиція України

За словами Сириденко, Україна готова вести переговори з Росією, але не здаватися. Вона також наголосила на важливості повного припинення вогню на всіх фронтах як першого кроку до мирного процесу

"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком", — йдеться у повідомленні.

Міністерка підкреслила, що якщо Росія погодиться на припинення вогню, Україна відповість тим же.

"Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же. Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити", — підсумувала Свириденко.

Повідомлення Свириденко в X

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні розпочалася зустріч українських та британських міністрів щодо питання миру. Україну представляють голова Офісу Президента Андрій Єрмак, Міністр оборони Рустем Умєрова та Міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Варто додати, що переговори міністрів закордонних справ Британії, США, Франції, Німеччини та України щодо припинення вогню в Україні скасували, натомість відбудуться неофіційні консультації.