Переговоры с Россией — Свириденко говорит, что Украина готова, но есть условия

Первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Фото: Минэкономики

Украина не согласится на соглашения, которые усиливают позиции России и позволяют ей перегруппировать силы для новых атак. Киев готов вести переговоры, но не сдаваться.

Об этом заявила первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х в среду, 23 апреля, перед началом переговоров в Лондоне.

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Позиция Украины

По словам Свириденко, Украина готова вести переговоры с Россией, но не сдаваться. Она также подчеркнула важность полного прекращения огня на всех фронтах как первого шага к мирному процессу.

"Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочные основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что если Россия согласится на прекращение огня, Украина ответит тем же.

"Если Россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же. Наш народ не согласится на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить", — подытожила Свириденко.

Сообщение Свириденко в X

Напомним, 23 апреля в Лондоне началась встреча украинских и британских министров по вопросу мира. Украину представляют глава Офиса Президента Андрей Ермак, Министр обороны Рустем Умерова и Министр иностранных дел Андрей Сибига.

Стоит добавить, что переговоры министров иностранных дел Британии, США, Франции, Германии и Украины по прекращению огня в Украине отменили, состоятся неофициальные консультации.