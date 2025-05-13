У столиці Лівії Тріполі завершили військову операцію, — ЗМІ

Військові в Лівії. Ілюстративне фото: Xinhua

Міністерство оборони Уряду національної єдності Лівії у вівторок, 13 травня, оголосило про завершення військової операції в столиці. Там напередодні відбулася стрілянина і тривали бої.

Про це пише Reuters.

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BREAKING:



Intense fighting breaks out in Tripoli, Libya after the assassination of the militia leader “Gheniwa”



He was government-affiliated and key to stopping illegal migration.



The civil war could restart (was pause in 2020) and Europe could have another summer of… pic.twitter.com/8kSwrYyqOr — Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2025

Бої в Лівії

У заяві йдеться, що військова операція в Тріполі "завершилася успішно", не вказуючи додаткових подробиць щодо характеру та результатів операції. Там додали, що було надано вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності".

Водночас в міністерстві оголосили про "повний контроль" над районом Абу-Салім. Раніше мешканців Тріполі закликали залишатися вдома "заради їх власної безпеки".

Based on OSINT & preliminary assessment, Abu Salim & SSA HQs are now under the control of the MOD-affiliated 444 Brigade under Mahmoud Hamza & 111 Brigade under Abdelsalam al-Zubi.



Remnants of SSA have dispersed, and its leadership escaped or took refuge outside Tripoli/Libya. https://t.co/Zv2SBYsBee pic.twitter.com/PS0zvlYjTn — Emadeddin Badi (@emad_badi) May 13, 2025

У коментарях для ЗМІ жителі розповіли, що чули стрілянину у кварталах Абу Салім і Салах Еддін та бачили "червоні вогні в небі". Тоді ж президентство Університету Тріполі оголосило, що призупиняє навчання, іспити та адміністративну роботу.

Що сталося

Увечері 12 травня в столиці Лівії розпочалися збройні зіткнення після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який був начальником служби безпеки президентської ради.

Також він був керівником Апарату сил підтримки SSA, що є одним з потужних збройних угруповань Тріполі.

Нагадаємо, днями Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню.

Згодом Індія звинуватила Пакистан в порушенні перемир'я — там відповіли.

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