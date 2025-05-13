В столице Ливии Триполе завершили военную операцию, - СМИ

Военные в Ливии. Иллюстративное фото: Xinhua

Министерство обороны Правительства национального единства Ливии во вторник, 13 мая, объявило о завершении военной операции в столице. Там накануне произошла стрельба и продолжались бои.

Об этом пишет Reuters.

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В Триполи, Ливия, вспыхивают интенсивные бои после убийства лидера ополченцев "Генива"



Он был связан с правительством и имел ключевое значение для прекращения нелегальной миграции.



Гражданская война может возобновиться (была пауза в 2020 году), и в Европе может быть еще одно лето... pic.twitter.com/8kSwrYyqOr - Visegrád 24 (@visegrad24) 12 мая 2025 г.

Бои в Ливии

В заявлении говорится, что военная операция в Триполи "завершилась успешно", не указывая дополнительных подробностей о характере и результатах операции. Там добавили, что были даны указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности".

В то же время в министерстве объявили о "полном контроле" над районом Абу-Салим. Ранее жителей Триполи призвали оставаться дома "ради их собственной безопасности".

На основании OSINT & предварительной оценки, штаб Абу-Салим & SSA сейчас находится под контролем связанной с МО 444 бригады под командованием Махмуда Хамзы & 111 бригады под командованием Абдельсалама аз-Зуби.



Остатки ССА рассеялись, а их руководство бежало или укрылось за пределами Триполи/Ливии. https://t.co/Zv2SBYsBee pic.twitter.com/PS0zvlYjTn - Emadeddin Badi (@emad_badi) 13 мая 2025 г.

В комментариях для СМИ жители рассказали, что слышали стрельбу в кварталах Абу Салим и Салах Эддин и видели "красные огни в небе". Тогда же президентство Университета Триполи объявило, что приостанавливает обучение, экзамены и административную работу.

Что произошло

Вечером 12 мая в столице Ливии начались вооруженные столкновения после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который был начальником службы безопасности президентского совета.

Также он был руководителем Аппарата сил поддержки SSA, что является одной из мощных вооруженных группировок Триполи.

Напомним, на днях Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Позже Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия — там ответили.

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