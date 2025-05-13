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В Ливии заявили о конце военной операции — что происходит

13 мая 2025 08:53
Евгения Брюховецкая - редактор
В столице Ливии Триполе завершили военную операцию, - СМИ
Военные в Ливии. Иллюстративное фото: Xinhua
Евгения Брюховецкая - редактор

Министерство обороны Правительства национального единства Ливии во вторник, 13 мая, объявило о завершении военной операции в столице. Там накануне произошла стрельба и продолжались бои.

Об этом пишет Reuters.

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В заявлении говорится, что военная операция в Триполи "завершилась успешно", не указывая дополнительных подробностей о характере и результатах операции. Там добавили, что были даны указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности".

В то же время в министерстве объявили о "полном контроле" над районом Абу-Салим. Ранее жителей Триполи призвали оставаться дома "ради их собственной безопасности".

В комментариях для СМИ жители рассказали, что слышали стрельбу в кварталах Абу Салим и Салах Эддин и видели "красные огни в небе". Тогда же президентство Университета Триполи объявило, что приостанавливает обучение, экзамены и административную работу.

Что произошло

Вечером 12 мая в столице Ливии начались вооруженные столкновения после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который был начальником службы безопасности президентского совета.

Также он был руководителем Аппарата сил поддержки SSA, что является одной из мощных вооруженных группировок Триполи.

Напомним, на днях Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Позже Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия — там ответили.

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