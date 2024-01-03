У Литві перевірять громадян, які пов'язані з підсанкційними олігархами РФ

Вільнюс. Фото ілюстративне: Дзеркало

Департамент міграції Литви заявив, що виявив литовців, пов'язаних із особами, включеними до списків санкцій Європейського Союзу. Глава відомства Евеліна Гудзінскайте зазначила, що наразі не може назвати загальну кількість таких людей у Литві.

Про це розповідає LRT.

Читайте також:

Литва перевірить своїх громадян

"Розслідування не завершене, тому я не можу точно сказати скільки саме", — сказала глава установи.

Перевірка розпочалася після того, як з'ясувалося, що двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича — Ганна та Аркадій — мають литовські паспорти. Можливо, вони допомогли батькові обійти міжнародні санкції.

За словами Гудзінскайте, співробітники Департаменту міграції мають перевірити тисячі людей. Перевірка має завершитися в січні.

"Ми тестуємо автоматизовані рішення. Ми не можемо проводити розслідування випадків, а просто звузили рамки розслідування — перевіряємо ті дані, які є в наших реєстрах. Якщо ми за даними наших реєстрів визначимо, що якісь зв'язки є, то ми ці зв'язки перевіримо", — сказала Гудзінскайте.

Реакція МВС Литви

За даними МВС Литви, як тільки Департамент міграції визначить, скільки родичів осіб, які потрапили під санкції ЄС, мають литовське громадянство, перед іншими установами буде поставлено завдання оцінити, чи вони не беруть участь у схемах обходу вищезгаданих санкцій.

У міністерстві також зазначили, що зараз допрацьовуються поправки до закону, які передбачають можливість позбавлення громадянства, отриманого не лише як виняток, а й за походженням.

Раніше ми розповідали, що міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс висловив занепокоєння з приводу можливості того, що Захід може повторити минулі помилки щодо надання військової підтримки Україні. На його думку, Захід ризикує опинитися в ситуації, аналогічній до подій Перл-Харбора.

Нагадуємо, що литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс розповів, що Україна, ймовірно, не отримає мільйон боєприпасів від Європейського Союзу до березня. За його словами, це може статися до червня.