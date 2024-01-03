В Литве проверят граждан, связанных с подсанкционными олигрхами РФ

Вильнюс. Фото иллюстративный: Зеркало

Департамент миграции Литвы заявил, что обнаружил литовцев, связанных с лицами, включенными в списки санкций Европейского Союза. Глава ведомства Эвелина Гудзинскайте отметила, что пока не может назвать общее количество таких людей в Литве.

Об этом рассказывает LRT.

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"Расследование не завершено, поэтому я не могу точно сказать сколько именно", — сказала глава учреждения.

Проверка началась после того, как выяснилось, что у двоих детей российского олигарха Романа Абрамовича — Анны и Аркадия — есть литовские паспорта. Возможно, они помогли отцу обойти международные санкции.

По словам Гудзинскайте, сотрудники Департамента миграции должны проверить тысячи человек. Проверка должна завершиться в январе.

Мы тестируем автоматизированные решения. Мы не можем проводить расследование случаев, а просто сузили рамки расследования — проверяем те данные, которые есть в наших реестрах. Если мы по данным наших реестров определим, что какие-то связи есть, то мы эти связи проверим", — сказала Гудинскайте.

Реакция МВД Литвы

По данным МВД Литвы, как только Департамент миграции определит, сколько родственников попавших под санкции ЕС лиц имеют литовское гражданство, перед другими учреждениями будет поставлена задача оценить, не участвуют ли они в схемах обхода вышеупомянутых санкций.

В министерстве также отметили, что сейчас дорабатываются поправки к закону, предусматривающие возможность лишения гражданства, полученного не только в виде исключения, но и по происхождению.

Ранее мы рассказывали, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки по оказанию военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.

Напомним, что литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс рассказал, что Украина, вероятно, не получит миллион боеприпасов от Европейского Союза до марта. По его словам, это может произойти до июня.