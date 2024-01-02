Президенти Литви та Латвії закликали Захід надати Україні більше ППО

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Robertas Dačkus

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликали західних партнерів надати Україні більше ППО. Ці заяви політики зробили після масованого ракетного обстрілу України 2 січня.

Про це Гітанас Науседа та Едгарс Рінкевичс написали у мережі "Х".

Читайте також:

Що сказали президенти прибалтійських країн

"Сьогодні вранці відбулася чергова серія жорстоких російських авіаударів по Києву, жертвами російського тероризму знову стали невинні цивільні особи. Українська протиповітряна оборона працює добре, але Україна потребує більшої допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", — написав Рінкевичс.

Скриншот. Мережа "Х" Едгарса Рінкевичса

"Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!", — зазначив Науседа.

Скриншот. Мережа "Х" Гітанаса Науседи

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

Крім того, ми повідомляли, що зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Через російські удари було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автівки місцевих жителів.