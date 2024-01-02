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Президенты Литвы и Латвии призвали Запад предоставить Украине больше ПВО

2 января 2024 17:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Президенты Литвы и Латвии призвали Запад предоставить Украине больше ПВО
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Robertas Dačkus
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали западных партнеров предоставить Украине больше ПВО. Эти заявления политики сделали после массированного ракетного обстрела Украины 2 января.

Об этом Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс написали в сети "Х".

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"Сегодня утром состоялась очередная серия жестоких российских авиаударов по Киеву, жертвами российского терроризма снова стали невинные гражданские лица. Украинская противовоздушная оборона работает хорошо, но Украина нуждается в большей помощи. Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно", — написал Ринкевичс.

Скриншот. Сеть "Х" Эдгарса Ринкевичса

"Гибель гражданских, разрушение и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!", — отметил Науседа.

Скриншот. Сеть "Х" Гитанаса Навсегда

Напомним, в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Кроме того, мы сообщали, что возросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Из-за российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки и автомобили местных жителей.

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