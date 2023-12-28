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У Литві розповіли, коли Україна отримає мільйон боєприпасів від ЄС

28 грудня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Литві розповіли, коли Україна отримає мільйон боєприпасів від ЄС
Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс. Фото: DELFI/DAINIUS LABUTIS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс розповів, що Україна, ймовірно, не отримає мільйон боєприпасів від Європейського Союзу до березня. За його словами, це може статися до червня.

Про це Пятрас Ауштрявічюс сказав для Delfi.

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Ауштрявічюс наголосив, що наразі Україні передали менше половини обіцяних до березня боєприпасів. 

"Було сказано, що буде мільйон до березня-квітня. На сьогоднішній день, більше ніж 400 тисяч відправлено, або по дорозі в Україну. Залишається трохи більше, ніж половина", — розповів він.

Політик сподівається, що до червня Київ отримає мільйон боєприпасів. За його словами, можливе запізнення на три-чотири місяці, але найголовніше, щоб це тривало й надалі.

Ауштрявічюс зазначив, що Заходу потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

"Цей мільйон — це не останнє, що треба Україні. Нам це треба розуміти, тому оборонна промисловість і на Заході, і в Європі має розвиватися, зокрема і в Литві. Я думаю, що ми не зробили все, що могли зробити. І треба думати, як практично ці проєкти розвивати", — додав литовський депутат Європарламенту.

Нагадаємо, у листопаді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що блок не виконає зобов'язання надіслати Україні мільйонів артилерійських снарядів до кінця березня. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

Також ми писали, що Укроборонпром разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підбили підсумки 2023 року. Вони виявилися позитивними для сфери оборони нашої країни. Зокрема, виробництво різного роду озброєння виросло у 12 разів — з 52,3 тис. до 637,4 тис. одиниць.

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