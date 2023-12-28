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В Литве рассказали, когда Украина получит миллион боеприпасов от ЕС

28 декабря 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Литве рассказали, когда Украина получит миллион боеприпасов от ЕС
Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Фото: DELFI/DAINIUS LABUTIS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс рассказал, что Украина, вероятно, не получит миллион боеприпасов от Европейского Союза до марта. По его словам, это может произойти до июня.

Об этом Пятрас Ауштрявичюс сказал для Delfi.

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Ауштрявичюс подчеркнул, что в настоящее время Украине передано менее половины обещанных до марта боеприпасов.

"Было сказано, что будет миллион до марта-апреля. На сегодняшний день, более 400 тысяч отправлено, или по дороге в Украину. Остается чуть больше, чем половина", — рассказал он.

Политик надеется, что к июню Киев получит миллион боеприпасов. По его словам, возможно опоздание на три-четыре месяца, но самое главное, чтобы это продолжалось и дальше.

Ауштрявичюс отметил, что Западу следует наращивать производство боеприпасов.

"Этот миллион — это не последнее, что нужно Украине. Нам это надо понимать, поэтому оборонная промышленность и на Западе, и в Европе должна развиваться, в том числе и в Литве. Я думаю, что мы не сделали все, что могли сделать. И надо думать, как практически эти проекты развивать", — добавил литовский депутат Европарламента.

Напомним, в ноябре министр обороны Германии Борис Писториус признал, что блок не выполнит обязательство передать Украине миллионов артиллерийских снарядов до конца марта. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

Также мы писали, что Укроборонпром вместе с Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины подвели итоги 2023 года. Они оказались положительными для сферы обороны нашей страны. В частности, производство разного рода вооружения выросло в 12 раз — с 52,3 тыс. до 637,4 тыс. единиц.

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