Пєсков заявив, що зустріч у Лондоні зірвалася через розбіжності

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував скасування зустрічі міністрів закордонних справ США, України, Франції, Великої Британії та Німеччини. За його словами, захід не відбувся через неможливість "наблизити позиції" сторін щодо низки ключових питань.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що Пєсков сказав про скасування зустрічі в Лондоні

Дмитро Пєсков підтвердив, що комунікація між Росією та США триває. Натомість, за його словами, контактів Росії ані з європейськими країнами, ані з Україною немає.

"Путін зберігає відкритість до контактів із Європою та Україною, заявив Пєсков, відповідаючи на запитання ТАСС. Кремль поінформує про зустріч Путіна і Віткоффа за фактом, якщо і коли вона відбудеться. Росія, як і раніше, виступає проти європейських миротворців на Україні", — зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, у Лондоні сьогодні, 23 квітня, мала відбутися зустріч представників МЗС США, України, Франції, Великої Британії та Німеччини щодо мирного плану.

Проте її скасували і змінили формат. Причиною цього стало те, що Росія нібито може відмовитися від претензій на контроль над трьома українськими регіонами.

Попри це, у Лондоні у середу, 23 квітня, відбулася зустріч українських та британських міністрів.