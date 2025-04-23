Песков заявил что встреча в Лондоне сорвалась из-за разногласий

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Александр Земляниченко/Pool via REUTERS/File Photo

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отмену встречи министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии. По его словам, мероприятие не состоялось из-за невозможности "приблизить позиции" сторон по ряду ключевых вопросов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Дмитрий Песков подтвердил, что коммуникация между Россией и США продолжается. Зато, по его словам, контактов России ни с европейскими странами, ни с Украиной нет.

"Путин сохраняет открытость к контактам с Европой и Украиной, заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Кремль проинформирует о встрече Путина и Виткоффа по факту, если и когда она состоится. Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине", — отметил спикер Кремля.

Напомним, в Лондоне сегодня, 23 апреля, должна была состояться встреча представителей МИД США, Украины, Франции, Великобритании и Германии относительно мирного плана.

Однако ее отменили и изменили формат. Причиной этого стало то, что Россия якобы может отказаться от претензий на контроль над тремя украинскими регионами.

Несмотря на это, в Лондоне в среду, 23 апреля, состоялась встреча украинских и британских министров.