Кремль прокоментував ідею припинення вогню на місяць

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "не варто забігати наперед" щодо пропозиції про припинення вогню на місяць, на яке погодилась Україна. Він додав, що Москва наразі уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України.

Про це повідомляють росЗМІ в середу, 12 березня.

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Пєсков заявив, що наразі Москва ще не отримала пропозицію щодо тимчасового перемир'я на 30 днів. Він наголосив, що не варто поспішати з цим питанням.

"Ось спочатку ми маємо цю інформацію отримати. Також у нас заплановані цими днями контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на повноту інформації", — сказав Дмитро Пєсков журналістам.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "головні новини" варто чекати саме з Москви. Так вона відреагувала на переговори України та США.

Україна підтримала пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню на 30 днів. Про це йшлося на переговорах між представниками України та США, які відбулись 11 березня в Саудівській Аравії. Днями США передадуть РФ пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні та сподіваються на її згоду.