Волц прокоментував переговори США та України в Саудівській Аравії

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Радник президента США з національної безпеки Майк Волц після переговорів України та Америки в Саудівській Аравії заявив, що президент США Дональд Трамп зрушив увесь світовий діалог.

Волц про результати переговорів США та України

Радник Трампа зазначив, що сьогодні сторони обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки. Зокрема він заявив, що США будуть говорити з росіянами найближчими днями.

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"Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме: припинити вогонь і розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту в такий спосіб, щоб він був тривалим і стійким.

Ми перейшли від питання "якщо війна закінчиться", до питання "як війна закінчиться"... Президент Трамп буквально зрушив весь світовий діалог", — сказав Майк Волц.