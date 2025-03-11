Волц прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц после переговоров Украины и Америки в Саудовской Аравии заявил, что президент США Дональд Трамп сдвинул весь мировой диалог.

Уолтц о результатах переговоров США и Украины

Советник Трампа отметил, что сегодня стороны обсудили гарантии, которые Украина будет иметь для долгосрочной безопасности. В частности он заявил, что США будут говорить с россиянами в ближайшие дни.

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"Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно: прекратить огонь и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был длительным и устойчивым. Мы перешли от вопроса "если война закончится", к вопросу "как война закончится"... Президент Трамп буквально сдвинул весь мировой диалог", — сказал Майк Уолтц.