Кремль прокомментировал идею прекращения огня на месяц

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "не стоит забегать вперед" относительно предложения о прекращении огня на месяц, на которое согласилась Украина. Он добавил, что Москва сейчас внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 12 марта.

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Песков заявил, что пока Москва еще не получила предложение о временном перемирии на 30 дней. Он подчеркнул, что не стоит спешить с этим вопросом.

"Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "главные новости" стоит ждать именно из Москвы. Так она отреагировала на переговоры Украины и США.

Украина поддержала предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней. Об этом шла речь на переговорах между представителями Украины и США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии. На днях США передадут РФ предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине и надеются на его согласие.