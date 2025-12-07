Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кременчуку вже частково повернули воду — яка ситуація зараз

У Кременчуку вже частково повернули воду — яка ситуація зараз

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 12:49
Обстріл Кременчука 7 грудня — як триває ліквідація наслідків
Рятувальник в Полтавській області. Фото: ДСНС

У Кременчуку Полтавської області продовжують ліквідовувати наслідки російського масованого обстрілу у ніч проти 7 грудня. Наразі частково вдалося повернути водопостачання завдяки автономним джерелам живлення.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Ліквідація наслідків обстрілу Кременчука 7 грудня

"Безперервно працюємо, щоб якнайшвидше повернути в Кременчук світло, воду та тепло", — зауважив Малецький.

Обстріл Кременчука 7 грудня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

За його словами, енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі світла за графіками.

Однак найскладнішим питанням є теплопостачання. Мер зазначає, що воно потребує залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його відновлення.

"Робимо все можливе, щоб упродовж цієї доби місто повернулося до звичного ритму життя! Від усієї громади дякуємо рятувальникам, енергетикам, працівникам водоканалу, теплових підприємств та всім, хто зараз працює для стабілізації ситуації", — додав Малецький.

null
Допис Малецького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували обʼєкти інфраструктури Кременчука.

Внаслідок чергового обстрілу по всій території України застосовано графіки погодинних відключень світла

війна Кременчук Україна обстріли Полтавська область інфраструктура
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації