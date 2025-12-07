Обстріл Кременчука 7 грудня — як триває ліквідація наслідків

Рятувальник в Полтавській області. Фото: ДСНС

У Кременчуку Полтавської області продовжують ліквідовувати наслідки російського масованого обстрілу у ніч проти 7 грудня. Наразі частково вдалося повернути водопостачання завдяки автономним джерелам живлення.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook.

Ліквідація наслідків обстрілу Кременчука 7 грудня

"Безперервно працюємо, щоб якнайшвидше повернути в Кременчук світло, воду та тепло", — зауважив Малецький.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

За його словами, енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі світла за графіками.

Однак найскладнішим питанням є теплопостачання. Мер зазначає, що воно потребує залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його відновлення.

"Робимо все можливе, щоб упродовж цієї доби місто повернулося до звичного ритму життя! Від усієї громади дякуємо рятувальникам, енергетикам, працівникам водоканалу, теплових підприємств та всім, хто зараз працює для стабілізації ситуації", — додав Малецький.

Допис Малецького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували обʼєкти інфраструктури Кременчука.

Внаслідок чергового обстрілу по всій території України застосовано графіки погодинних відключень світла.