Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ б'є по енергетиці — Зеленський повідомив про масштаби ударів

РФ б'є по енергетиці — Зеленський повідомив про масштаби ударів

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 11:49
Скільки разів РФ атакувала Україну за тиждень — Зеленський назвав головну ціль
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський висловився про російські атаки по Україні. Лідер держави наголосив, що головною ціллю ворога залишаються енергооб'єкти.

Про наслідки ворожих атак президент повідомив у своєму Telegram у неділю, 7 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про російські удари по Україні

Як повідомив глава держави, лише протягом минулого тижня Росія випустила по території України понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів.

"Основні цілі цих ударів — інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п'ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Слов'янську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав Зеленський.

У відповідь на атаки РФ, за словами президента, Україна посилює співпрацю з партнерами.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив потенційну мирну угоду з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

А також президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з українським лідером після переговорів у Китаї.

Володимир Зеленський росія обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації