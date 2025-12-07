Скільки разів РФ атакувала Україну за тиждень — Зеленський назвав головну ціль

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський висловився про російські атаки по Україні. Лідер держави наголосив, що головною ціллю ворога залишаються енергооб'єкти.

Про наслідки ворожих атак президент повідомив у своєму Telegram у неділю, 7 грудня.

Зеленський висловився про російські удари по Україні

Як повідомив глава держави, лише протягом минулого тижня Росія випустила по території України понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів.

"Основні цілі цих ударів — інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п'ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Слов'янську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав Зеленський.

У відповідь на атаки РФ, за словами президента, Україна посилює співпрацю з партнерами.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив потенційну мирну угоду з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

А також президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з українським лідером після переговорів у Китаї.