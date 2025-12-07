Сколько раз РФ атаковала Украину за неделю — Зеленский назвал главную цель

РФ бьет по энергетике — Зеленский сообщил о масштабах ударов
Дата публикации 7 декабря 2025 11:49
Президент Владимир Зеленский высказался о российских атаках по Украине. Глава государства подчеркнул, что главной целью врага остаются энергообъекты.
"Практически ежедневно и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов — инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь", — сообщил президент.
