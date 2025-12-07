Видео
Видео

Главная Новости дня РФ бьет по энергетике — Зеленский сообщил о масштабах ударов

РФ бьет по энергетике — Зеленский сообщил о масштабах ударов

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 11:49
Сколько раз РФ атаковала Украину за неделю — Зеленский назвал главную цель
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский высказался о российских атаках по Украине. Глава государства подчеркнул, что главной целью врага остаются энергообъекты.

"Практически ежедневно и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов — инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь", — сообщил президент.

Владимир Зеленский война в Украине
Автор:
Мария Коробова
