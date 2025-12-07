Видео
Главная Новости дня В Кременчуге уже частично вернули воду — какая ситуация сейчас

В Кременчуге уже частично вернули воду — какая ситуация сейчас

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 12:49
Обстрел Кременчуга 7 декабря — как продолжается ликвидация последствий
Спасатель в Полтавской области. Фото: ГСЧС

В Кременчуге Полтавской области продолжают ликвидировать последствия российского массированного обстрела в ночь на 7 декабря. Сейчас частично удалось вернуть водоснабжение благодаря автономным источникам питания.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.

Читайте также:

Ликвидация последствий обстрела Кременчуга 7 декабря

"Непрерывно работаем, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло", — отметил Малецкий.

Обстріл Кременчука 7 грудня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

По его словам, энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным восстановлением подачи света по графикам.

Однако самым сложным вопросом является теплоснабжение. Мэр отмечает, что оно требует привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его восстановления.

"Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни! От всей общины благодарим спасателей, энергетиков, работников водоканала, тепловых предприятий и всех, кто сейчас работает для стабилизации ситуации", — добавил Малецкий.

Пост Малецкого. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры Кременчуга.

В результате очередного обстрела по всей территории Украины применены графики почасовых отключений света.

война Кременчуг Украина обстрелы Полтавская область инфраструктура
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
