Обстрел Кременчуга 7 декабря — как продолжается ликвидация последствий

В Кременчуге уже частично вернули воду — какая ситуация сейчас
В Кременчуге Полтавской области продолжают ликвидировать последствия российского массированного обстрела в ночь на 7 декабря. Сейчас частично удалось вернуть водоснабжение благодаря автономным источникам питания.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.
Ликвидация последствий обстрела Кременчуга 7 декабря
"Непрерывно работаем, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло", — отметил Малецкий.
По его словам, энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным восстановлением подачи света по графикам.
Однако самым сложным вопросом является теплоснабжение. Мэр отмечает, что оно требует привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его восстановления.
"Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни! От всей общины благодарим спасателей, энергетиков, работников водоканала, тепловых предприятий и всех, кто сейчас работает для стабилизации ситуации", — добавил Малецкий.
Напомним, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры Кременчуга.
В результате очередного обстрела по всей территории Украины применены графики почасовых отключений света.
Читайте Новини.LIVE!