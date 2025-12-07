Ситуация в энергетике 7 декабря — Минэнерго предупредило об отключении

РФ атаковала критические объекты — какая ситуация в энергетике
В ночь на 7 декабря российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали объекты на Полтавщине и Черниговщине.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Ситуация в энергетике 7 декабря
Этой ночью под атакой врага оказались Полтавская область, в частности Кременчуг, и Черниговщина. По сообщению Минэнерго, энергетики работают на местах попадания и ликвидируют последствия ударов.
Вследствие обстрелов по всей территории Украины применены графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения для промышленности и бизнеса.
Отметим, президент Владимир Зеленский высказался об ударах РФ по энергетике и сообщил о масштабах атак в течение недели.
А также представитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил об увеличении количества отключений света.
