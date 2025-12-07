Ситуация в энергетике 7 декабря — Минэнерго предупредило об отключении

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В ночь на 7 декабря российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали объекты на Полтавщине и Черниговщине.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Ситуация в энергетике 7 декабря

Этой ночью под атакой врага оказались Полтавская область, в частности Кременчуг, и Черниговщина. По сообщению Минэнерго, энергетики работают на местах попадания и ликвидируют последствия ударов.

Вследствие обстрелов по всей территории Украины применены графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения для промышленности и бизнеса.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот Facebook

Отметим, президент Владимир Зеленский высказался об ударах РФ по энергетике и сообщил о масштабах атак в течение недели.

А также представитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил об увеличении количества отключений света.