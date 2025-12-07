Ситуація в енергетиці 7 грудня — Міненерго попередило про відключення

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У ніч проти 7 грудня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Чернігівщині.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в енергетиці 7 грудня

Цієї ночі під атакою ворога опинилися Полтавська область, зокрема Кременчук, та Чернігівщина. За повідомленням Міненерго, енергетики працюють на місцях влучать та ліквідовують наслідки ударів.

Внаслідок обстрілів по всій території України застосовано графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промисловості й бізнесу.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот Facebook

Зазначимо, президент Володимир Зеленський висловився про удари РФ по енергетиці та повідомив про масштаби атак протягом тижня.

А також представник "Укренерго" Віталій Зайченко попередив про збільшення кількості відключень світла.