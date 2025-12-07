Ситуація в енергетиці 7 грудня — Міненерго попередило про відключення

РФ вночі атакувала критичні об'єкти — яка ситуація в енергетиці
У ніч проти 7 грудня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Чернігівщині.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Ситуація в енергетиці 7 грудня
Цієї ночі під атакою ворога опинилися Полтавська область, зокрема Кременчук, та Чернігівщина. За повідомленням Міненерго, енергетики працюють на місцях влучать та ліквідовують наслідки ударів.
Внаслідок обстрілів по всій території України застосовано графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промисловості й бізнесу.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський висловився про удари РФ по енергетиці та повідомив про масштаби атак протягом тижня.
А також представник "Укренерго" Віталій Зайченко попередив про збільшення кількості відключень світла.
