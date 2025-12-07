Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вночі атакувала критичні об'єкти — яка ситуація в енергетиці

РФ вночі атакувала критичні об'єкти — яка ситуація в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 12:36
Ситуація в енергетиці 7 грудня — Міненерго попередило про відключення
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У ніч проти 7 грудня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Чернігівщині.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в енергетиці 7 грудня

Цієї ночі під атакою ворога опинилися Полтавська область, зокрема Кременчук, та Чернігівщина. За повідомленням Міненерго, енергетики працюють на місцях влучать та ліквідовують наслідки ударів.

Внаслідок обстрілів по всій території України застосовано графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промисловості й бізнесу.

Ситуація в енергетиці 7 грудня
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот Facebook

Зазначимо, президент Володимир Зеленський висловився про удари РФ по енергетиці та повідомив про масштаби атак протягом тижня.

А також представник "Укренерго" Віталій Зайченко попередив про збільшення кількості відключень світла.

Міненерго обстріли критична інфраструктура енергетика відключення світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації