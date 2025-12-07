Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Кременчуг — в городе перебои со светом и водой

РФ атаковала Кременчуг — в городе перебои со светом и водой

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 02:17
Обстрел Кременчуга 6 декабря - в городе перебои со светом, водой и теплом
Пожар в Кременчуге после атаки после атаки. Фото: Telegram мэра Виталия Малецкого

Россияне в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Сейчас в городе фиксируются проблемы со светом, водой и теплом. 

Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Малецкий.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Кременчуга в ночь на 7 декабря

"Сейчас в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", — говорится в сообщении.

Малецкий добавил, что позже официальную и подтвержденную информацию о последствиях обнародуют в ОВА.

Кроме того, маленький обратился с призывом к жителям.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов — это вопрос нашей общей безопасности", — подчеркнул он.

Напомним, меньше часа дома россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, после чего враг запустил ракеты в направлении Кременчуга. Кроме того, перед этим город атаковали дроны.

Также мы писали, что месяц назад, 8 ноября, в Кременчуге тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне ракетной атаки по Украине.

Кременчуг обстрелы ракеты отключения света ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации