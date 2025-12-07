Обстрел Кременчуга 6 декабря - в городе перебои со светом, водой и теплом

Пожар в Кременчуге после атаки после атаки. Фото: Telegram мэра Виталия Малецкого

Россияне в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Сейчас в городе фиксируются проблемы со светом, водой и теплом.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Малецкий.

"Сейчас в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", — говорится в сообщении.

Малецкий добавил, что позже официальную и подтвержденную информацию о последствиях обнародуют в ОВА.

Кроме того, маленький обратился с призывом к жителям.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов — это вопрос нашей общей безопасности", — подчеркнул он.

Напомним, меньше часа дома россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, после чего враг запустил ракеты в направлении Кременчуга. Кроме того, перед этим город атаковали дроны.

Также мы писали, что месяц назад, 8 ноября, в Кременчуге тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне ракетной атаки по Украине.