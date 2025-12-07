Обстріл Кременчука 6 грудня - у місті перебої зі світлом, водою і теплом

РФ атакувала Кременчук — у місті перебої зі світлом і водою
Росіяни в ніч проти 7 грудня завдали комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. Наразі у місті фіксуються проблеми зі світлом, водою і теплом.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Віталій Малецький.
Перші наслідки обстрілу Кременчука в ніч проти 7 грудня
"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", — йдеться у повідомленні.
Малецький додав, що пізніше офіційну та підтверджену інформацію про наслідки оприлюднять в ОВА.
Окрім того, маленький звернувся із закликом до мешканців.
"Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео наслідків ударів — це питання нашої спільної безпеки", — наголосив він.
Нагадаємо, менше години дому росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, після чого ворог запустив ракети в напрямку Кременчука. Окрім того, перед цим місто атакували дрони.
Також ми писали, що місяць тому, 8 листопада, у Кременчуці теж пролунали вибухи. Це сталося на тлі ракетної атаки по Україні.
