Україна
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 01:27
Повітряна тривога в Україні 7 грудня через зліт МіГ-31К
Термінова новина

Повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 7 грудня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 7 грудня

"Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо прямувати до укриттів", — йдеться у повідомленні о 01:22.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили цю інформацію, зазначивши, що наразі існує ракетна небезпека по всій території України.

Новина доповнюється...

Київ обстріли повітряна тривога ракети ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
