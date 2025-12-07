Повітряна тривога в Україні 7 грудня через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Дата публікації: 7 грудня 2025 01:27
Термінова новина
Повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 7 грудня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Масштабна тривога в Україні в ніч проти 7 грудня
"Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо прямувати до укриттів", — йдеться у повідомленні о 01:22.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили цю інформацію, зазначивши, що наразі існує ракетна небезпека по всій території України.
Новина доповнюється...
