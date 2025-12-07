Повітряна тривога в Україні 7 грудня через зліт МіГ-31К

Термінова новина

Повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 7 грудня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 7 грудня

"Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо прямувати до укриттів", — йдеться у повідомленні о 01:22.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили цю інформацію, зазначивши, що наразі існує ракетна небезпека по всій території України.

Новина доповнюється...