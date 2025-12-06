Повітряна тривога в Україні 6 грудня - Росія запустила Кинджали з МіГ-31К

РФ повторного підняла МіГ-31К — в Україні масштабна тривога
Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Причиною став повторний зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це у Telegram повідомляє канал Повітряних сил ЗСУ.
Масштабна тривога в Україні в ніч проти 6 грудня
"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні о 02:23.
Після цього військові зафіксували швидкісні ціль на Сумщині, яка згодом рухалась через Чернігівську область в напрямку Київщини а потім курсом на Житомир.
"Загроза з повітря зберігається. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", — попередили у КМВА о 02:28.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:31 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, близько години тому росіяни теж піднімали у небо МіГ-31К та запустили по Україні ракети.
Також ми писали, що після першого зльоту МіГ-31К у Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Судячи з усього, на столиці летіли "Кинджали", а на Дніпро балістика.
Читайте Новини.LIVE!