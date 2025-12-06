Відео
Головна Новини дня РФ повторного підняла МіГ-31К — в Україні масштабна тривога

РФ повторного підняла МіГ-31К — в Україні масштабна тривога

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 02:31
Повітряна тривога в Україні 6 грудня - Росія запустила Кинджали з МіГ-31К
Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Причиною став повторний зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє канал Повітряних сил ЗСУ.

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 6 грудня

"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні о 02:23.

Після цього військові зафіксували швидкісні ціль на Сумщині, яка згодом рухалась через Чернігівську область в напрямку Київщини а потім курсом на Житомир.

Росія запустила по Україні Кинджали 6 грудня
Фіксація ракет від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

"Загроза з повітря зберігається. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", — попередили у КМВА о 02:28.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:31 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 6 грудня через зліт МіГ-31К
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, близько години тому росіяни теж піднімали у небо МіГ-31К та запустили по Україні ракети.

Також ми писали, що після першого зльоту МіГ-31К у Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Судячи з усього, на столиці летіли "Кинджали", а на Дніпро балістика.

Київ обстріли ракети війна в Україні ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
